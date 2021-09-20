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В Татарстане явка на выборах депутатов Госдумы по итогам трех дней составила 78,8%

В республике закончена обработка 97,38% избирательных бюллетеней

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Явка на прошедших в Татарстане выборах депутатов Государственной думы составила 78,84% от общей численности избирателей республики. Эти данные следуют из информации ЦИК Татарстана.

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"По предварительным данным, на 09:00 20 сентября в Татарстане закончена обработка 97,38% избирательных бюллетеней по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва. В выборах приняли участие 78,84% от общей численности избирателей", - сообщает ЦИК Татарстана.

По данным ЦИК республики, партия "Единая Россия" набирает 79,02% голосов, КПРФ - 9,51%, ЛДПР - 2,83%, "Новые люди" - 1,07%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 2,72%, "Коммунисты России" - 1,36%. Остальные партии набирают менее 1%.

Выборы в Государственную думу VIII созыва длились три дня, 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане прошли довыборы в Государственный совет РТ VI созыва по двум округам - Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике были организованы дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.

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