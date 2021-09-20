Единороссы лидируют в Красноярском крае на выборах в Думу и побеждают в четырех округах

КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Госдумы в Красноярском крае после обработки 2 153 из 2 161 протокола участковых комиссий и побеждает во всех четырех одномандатных округах. Об этом сообщил на брифинге в понедельник председатель краевого избиркома Алексей Подушкин.

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"В выборах у нас приняли участие 41,6% избирателей, "Единая Россия" [получила] 34,6%, КПРФ - 22,8%, ЛДПР - 13,6%, "Новые люди" 7,8%, "Справедливая Россия - За правду" - 6,1%" - сказал Подушкин. По его словам, в одномандатных округах побеждают представители - "Единой России" - действующие депутаты Госдумы Юрий Швыткин, Виктор Зубарев, Алексей Веллер и депутат горсовета Красноярска Александр Дроздов.

По словам Подушкина, не обработаны протоколы из отдаленных участков в Енисейском районе края, они будут доставлены в Енисейск в течение понедельника.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.