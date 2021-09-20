"Единая Россия" набирает 47,41% в Самарской думе после обработки половины протоколов

САМАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Самарскую губернскую думу с 47,41% голосов после обработки 55,04% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), следует из данных информационного центра ЦИК РФ.

Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ

Второе место у КПРФ с 19,32%, на третьем - ЛДПР с 7,09%. Далее следуют "Справедливая Россия - Патриоты - за правду", набравшая 6,10%, партия "Новые люди" - 5,46%, "Коммунисты России" - 3,93%. Партия пенсионеров - 3,25%, партия "Яблоко" - 1% и Партия роста - 0,44%.

В Самарской области с 17 по 19 сентября жители избирали депутатов Госдумы и новый состав Самарской губернской думы. Они могли проголосовать на 1 802 избирательных участках. По данным избиркома, зарегистрировано 45 кандидатов в федеральный парламент и 573 претендента на места в Самарской губернской думе.