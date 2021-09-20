"Единая Россия" лидирует на выборах по одномандатным округам в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. Представители партии "Единая Россия" Андрей Колесник и Марина Оргеева лидируют на выборах депутатов Госдумы от Калининградской области по одномандатным округам № 97 и № 98 после обработки 70% протоколов. Об этом сообщила в понедельник в эфире телекомпании ГТРК "Калининград" председатель областной избирательной комиссии Инесса Винярская.

"По 97 округу, по итогам обработки 70% протоколов можно говорить, что лидером является Колесник Андрей Иванович ("Единая Россия"), за него проголосовало 43 тыс. 452 избирателя - это почти 38%. <...> По 98 округу <...> мы видим, что наибольшее количество голосов набирает Оргеева Марина Эдуардовна - почти 40,5 тыс. [голосов] - это 38%", - сказала Винярская.

Ближайшими конкурентами лидера по избирательному округу № 97 стал Максим Булка, выдвинутый КПРФ. За него проголосовало почти 22 тыс. избирателей (18,3%). По округу № 97 на втором месте также представитель КПРФ Дарья Анучина 17 тыс. избирателей (15,74%).

В регионе в течение трех дней проходило голосование на выборах двух депутатов Государственной думы, 40 депутатов областной думы и 125 депутатов окружных советов восьми муниципальных образований, включая Калининград. Явка на выборах депутатов Госдумы по итогам трех дней за два часа до закрытия участков составила 40,47%, в областную думу - 37,89%.

По данным на 1 июля текущего года, в области зарегистрированы 822 тыс. 129 избирателей. Около 1,5 тыс. моряков и рыбаков проголосовали досрочно на судах, находящихся в дни голосования в море. На выборах в Госдуму по одномандатным округам № 97 и № 98 облизбирком также учтет голоса граждан РФ, проживающих в Греции, Таджикистане и Молдавии.