Телеведущий Попов проигрывает в одномандатном округе после обработки 72,92% протоколов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Тележурналист, ведущий программы "60 минут" на канале "Россия-1" Евгений Попов проигрывает выборы в Госдуму по Кунцевскому одномандатному округу Москвы номер 197, где он был выдвинут партией "Единая Россия". Об этом свидетельствуют данные электронного табло ЦИК.

По итогам обработки 72,92% протоколов Попов занимает второе место, у него 29,20% голосов. На первом месте кандидат от КПРФ Михаил Лобанов (38,49%). Третье место занимает кандидат от "Яблока" Кирилл Гончаров (5,61%).