В Омской области на выборах в Госдуму в двух из трех округов победили представители КПРФ

ОМСК, 20 сентября. /ТАСС/. Представители КПРФ Олег Смолин и Андрей Алехин лидируют в Омской области на выборах депутатов Госдумы после подсчета 98% протоколов, сообщил в понедельник председатель региональной избирательной комиссии Алексей Нестеренко. В третьем округе лидирует мэр Омска Оксана Фадина, который была выдвинута партией "Единая Россия".

"В 139 округе победу одержал Алехин Андрей Анатольевич, он руководит региональным отделением КПРФ. В 140 округе - Смолин Олег Николаевич. <...> Это усиливает блок коммунистов в Государственной думе. В 141 округе уверенно победила Фадина Оксана Николаевна", - сказал Нестеренко.

Он не уточнил, по сколько процентов набрали победители, но, согласно данным электронного табло ЦИК, Алехин набрал 31,68%, Смолин - 42,01%, Фадина - 42,79% голосов. По словам Нестеренко, озвученные результаты сделаны на основании обработки 98% протоколов. "Думаю, окончательный подсчет ничего кардинально не изменит, победители будут те же", - отметил Нестеренко. Явка на выборах в Омской области составила около 42%.

Одновременно с выборами в Госдуму в Омской области в единый день голосования 19 сентября прошли выборы депутатов заксобрания Омской области седьмого созыва, на которых зарегистрированы списки семи партий. Партия "Единая Россия" выдвинула в составе списка 79 кандидатов, КПРФ - 77 кандидатов, ЛДПР - 49, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 59. В списки партий "Новые люди", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" и "Коммунисты России" вошли 43, 60 и 88 кандидатов соответственно. На выборах в Госдуму зарегистрированы 22 кандидата от восьми партий, включая "Яблоко".