Стилист Сергей Зверев проиграл выборы в одномандатном округе в Бурятии

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Стилист и певец, кандидат от партии "Зеленые" Сергей Зверев проиграл выборы в Бурятском одномандатном округе №9 и занял третье место, уступая кандидату от "Единой России", свидетельствуют данные электронного табло ЦИК.

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По итогам обработки 100% протоколов, первое место занимает Вячеслав Дамдинцурунов (37,41%), второе - кандидат от КПРФ Баир Цыренов (19,86%). Зверев набрал 7,46% голосов.

Для победы в своем одномандатном округе кандидату необходимо набрать больше голосов, чем конкуренты.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.