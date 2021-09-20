Порядка 14 тыс. фейков о выборах выявили за три дня голосования

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Киберволонтеры Общественной палаты (ОП) РФ за все три дня голосования выявили порядка 14 тыс. недостоверных сообщений о выборах, из них 4 тыс. - в воскресенье, что, однако, никак не повлияло на явку избирателей. Об этом ТАСС сообщил в понедельник первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты РФ (ОП) по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

"В последний день голосования, 19 сентября, было зафиксировано около 4 тыс. ложных, вводящих в заблуждение сообщений о выборах депутатов Госдумы, их число в общей сложности за три дня голосования составило порядка 14 тыс. Таким образом, самым богатым на фейки стал первый день волеизъявления россиян, когда киберволонтеры выявили 7 тыс. фейков", - сказал он. Малькевич напомнил, что с января и до первого дня голосования было выявлено 5 тыс. фейков о выборах, таким образом, их число за весь год составило свыше 19 тыс.

При этом он отметил, что "такое количество фейков не повлияло на явку избирателей" и большинство из таких ложных сообщений не достигали своей цели благодаря работе общественников, включая волонтеров Лиги безопасного интернета, возглавляемой членом ОП Екатериной Мизулиной.

"Динамика вбросов и фейков менялась от дня ко дню. Она зависела, как понятно, от того, как общество им противодействует. Активное выявление фейков и разоблачение снижает их эффективность и количество попыток вбросов", - подчеркнул Малькевич, возглавляющий в ОП рабочую группу по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете.

Он также отметил, что злоумышленники перешли к прямым провокациям. В качестве примера он привел случай в Татарстане, где конфликтная ситуация переросла в драку и председателя участковой избирательной комиссии в итоге увезли на скорой.

О соцсетях и забавных фейках

Малькевич рассказал, что самое большое количество фейков распространялось в мессенджере Telegram и сервисе для создания и просмотра коротких видео TikTok. По его словам, было огромное количество фейков про якобы имевшие место вбросы в Санкт-Петербурге. "Активно распространялись фейки о том, что избиратели Санкт-Петербурга, которые получали четыре, а в некоторых районах даже пять бюллетеней для голосования, совершали вбросы, хотя на самом деле просто опускали свои бюллетени в урны. Это был самый распространенный фейк про вбросы. В целом по стране самым распространенным был фейк про КОИБы, когда в первые два дня надомные бюллетени загружали в КОИБы, это подавалось как попытки вбросов", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, самым забавным был фейк, который разошелся в нескольких регионах (порядка шести-восьми), про то, что судебные приставы по соглашению с избиркомами будут дежурить на участках для голосования, "чтобы прямо на участке взыскивать задолженности с людей". "Конечно, все это откровенная ерунда, которая, к сожалению, массово тиражировалась в эти дни", - добавил член ОП.

О процессе дистанционного электронного голосования

Процесс дистанционного электронного голосования (ДЭГ) полностью себя оправдал, он обеспечил высочайшую явку, заявил Малькевич.

"По дистанционному электронному голосованию мы видим, что этот процесс себя полностью оправдал. Он вызвал огромный интерес у жителей нашей страны. Высочайшая явка, удобство, комфорт", - сказал он на итоговом брифинге в ОП РФ.

Малькевич отметил, что в ОП пришло большое количество обращений из регионов, которые хотели бы, чтобы в их субъектах тоже была возможность проголосовать онлайн. "Люди просят, спрашивают, даже обижаются, почему [электронного голосования] не было в этот раз. Конечно, чем больше регионов будет в этот процесс входить, тем выше будет общая явка", - добавил он.