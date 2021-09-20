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Единый день голосования

Турчак заявил, что фактором успеха единороссов на выборах стала народная программа

В подготовке программы приняли участие более 2 млн человек, отметил секретарь генсовета партии

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" смогла получить убедительные результаты на выборах во многом благодаря народной предвыборной программе. Такое мнение высказал в понедельник журналистам секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

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"Важнейшим фактором нашего успеха стала народная программа, с которой "Единая Россия" шла на выборы депутатов Госдумы", - сказал он.

Турчак отметил, что в подготовке программы приняли участие более 2 млн человек. "В основе программного документа - послание президента [Федеральному собранию], в котором он обозначил ключевые направления развития страны. Партия наполнила их конкретными, народными предложениями, собранными с земли. Все, о чем мы говорили в ходе избирательной кампании, все, что зафиксировано в нашей народной программе, будет выполнено", - подчеркнул Турчак.

"Единая Россия" после обработки 80,1% итоговых протоколов набирает 49,42% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму.

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Турчак, Андрей АнатольевичРоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"
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