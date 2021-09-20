"Единая Россия" набирает 38% на выборах в облдуму Калининграда

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Калининградскую областную думу с результатом 38,10% после обработки 30,32% протоколов, следует из данных на табло в информационном центре ЦИК.

Партии — участницы выборов в Госдуму РФ. Что мы о них знаем

Согласно этим данным, на втором месте партия КПРФ с результатом 18,78%, следом идут партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 11,66% и ЛДПР - 11,28%. "Партия пенсионеров" набирает 6,70% голосов, чуть меньше пяти процентов у "Коммунистов Росси" - 4,54%. Партия "Яблоко" набирает - 3,05%, менее двух процентов у партии "Родина".

В регионе в течение трех дней проходило голосование на выборах двух депутатов Государственной думы, 40 депутатов областной думы и 125 депутатов окружных советов восьми муниципальных образований, включая Калининград. Явка на выборах депутатов Госдумы по итогам трех дней за два часа до закрытия участков (19:00 мск 19 сентября) составила 40,47%, в областную думу - 37,89%.

По данным на 1 июля текущего года, в области зарегистрированы 822 тыс. 129 избирателей. Около 1,5 тыс. моряков и рыбаков проголосовали досрочно на судах, находящихся в дни голосования в море. На выборах в Госдуму по одномандатным округам № 97 и № 98 облизбирком также учтет голоса граждан РФ, проживающих в Греции, Таджикистане и Молдавии.

Все участки на территории области были оборудованы системами видеонаблюдения, запись велась непрерывно во все дни голосования. В областной Общественной палате работал общественный центр наблюдения за ходом выборов. На участках работали более 1,5 тыс. наблюдателей от кандидатов в депутаты, Общественной палаты региона и политических партий. В Общественной палате региона ТАСС сообщили, что серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было.