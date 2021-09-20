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Единый день голосования

Москалькова получила 30 письменных обращений в ходе трехдневного голосования

Большая часть обращений касалась вопросов регистрации кандидатов в депутаты

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила 30 письменных обращений по вопросам избирательных прав в течение трехдневного голосования. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена в понедельник.

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"В течение трехдневного голосования к уполномоченному поступило 30 письменных обращений людей по вопросам избирательных прав. Большая часть обращений касалась вопросов регистрации кандидатов в депутаты Государственной думы, законодательных собраний субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме того, граждане жаловались "на принуждение к голосованию под угрозой увольнения, действия сотрудников полиции на избирательных участках, сбои в процедуре электронного голосования". "Обращались за помощью в надомном голосовании и в голосовании для людей, не имеющих постоянной регистрации по месту жительства", - сообщила пресс-служба.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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