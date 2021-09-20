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Единый день голосования

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Волгоградской области с 58,44% голосов

КПРФ получила 14,76% голосов

ВОЛГОГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Волгоградской области с 58,44% голосов после обработки 100% протоколов. Об этом в понедельник сообщает региональный избирком.

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"Обработано 100% протоколов участковых комиссий, находящихся на территории Волгоградской области, по федеральному избирательному округу. Голоса избирателей распределились следующим образом: "Единая Россия" - 58,44%, КПРФ - 14,76%, ЛДПР - 11,12%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,77%, "Новые люди" - 3,01%, Партия пенсионеров - 2,11%", - говорится в сообщении.

Остальные партии набрали меньше 1% голосов. Явка избирателей в Волгоградской области составила 64,96%.

Теги
РоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"КПРФЛДПР"Справедливая Россия - За правду"Волгоградская область
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