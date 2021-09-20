ВОЛГОГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Волгоградской области с 58,44% голосов после обработки 100% протоколов. Об этом в понедельник сообщает региональный избирком.
"Обработано 100% протоколов участковых комиссий, находящихся на территории Волгоградской области, по федеральному избирательному округу. Голоса избирателей распределились следующим образом: "Единая Россия" - 58,44%, КПРФ - 14,76%, ЛДПР - 11,12%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,77%, "Новые люди" - 3,01%, Партия пенсионеров - 2,11%", - говорится в сообщении.
Остальные партии набрали меньше 1% голосов. Явка избирателей в Волгоградской области составила 64,96%.