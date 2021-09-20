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Единый день голосования

Русских побеждает на выборах главы Ульяновской области

Он набрал 83,16% голосов
Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских
© Антон Новодережкин/ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Алексей Русских набирает 83,16% голосов на выборах губернатора Ульяновской области после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе облизбиркома.

"К 10:00 (09:00 мск) 100% протоколов обработано. <...> Русских - 83,16% [голосов]", - отметили в пресс-службе.

8 апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Алексея Русских. Русских сразу после назначения заявил, что планирует участвовать в предстоящих губернаторских выборах. Облизбирком 22 июля зарегистрировал четырех кандидатов в губернаторы: Сергея Маринина (ЛДПР), Алексея Русских (КПРФ), Геннадия Бударина ("Зеленые"), Светлану Гореву ("Новые люди").

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