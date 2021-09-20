Третьяк лидирует на выборах в Госдуму в Ульяновской области

ТАСС, 20 сентября. Представители партии "Единая Россия" Владислав Третьяк и Владимир Кононов побеждают в своих одномандатных округах в Ульяновской области на выборах в Госдуму. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе облизбиркома.

"К 10:00 (09:00 мск) 100 процентов протоколов обработано. <...> 187-й [одномандатный округ] Кононов - 28,91%, 188-й [одномандатный округ] Третьяк - 47,84%", - отметили в пресс-службе.

По информации облизбиркома, в одномандатном округе № 187 на втором месте представитель КПРФ Виталий Кузин с результатом 24,14%. Вторую позицию в одномандатном округе № 188 занимает Айрат Гибатдинов от КПРФ, который набрал 19,47%.