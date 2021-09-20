Почти 50 тыс. жителей Донбасса проголосовали на выборах в Госдуму в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сентября. /ТАСС/. Жители Донецкой и Луганской народных республик приняли активное участие в голосовании на выборах в Госдуму, на территории Ростовской области проголосовали почти 50 тыс. человек, сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель избирательной комиссии региона Андрей Буров.

"Жители соседних республик достаточно активно участвовали в избирательном процессе <…>, порядка 50 тыс. - 49 800 - проголосовали на участках на приграничных территориях. В основном это Неклиновский, Матвеево-Курганский, Куйбышевский районы, города Новошахтинск и Донецк", - сказал Буров.

Кроме того, по его словам, 162 тыс. избирателей из ДНР И ЛНР подали заявки для участия в электронном голосовании. "Там явка составила 93%", - добавил Буров.

Жители Донбасса, получившие гражданство РФ, впервые смогли подключиться к процессу формирования российского парламента. Для их голосования в Ростовской области было предусмотрено около 50 избирательных участков. Те, кто выбрал удаленное голосование, должны были заранее зарегистрироваться на сайте, подтвердив свои персональные данные на портале госуслуг.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям республик Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил в апреле этого года, что на территории Донбасса проживают 538 тыс. граждан России. По прогнозу парламентария, до 1 млн жителей ДНР и ЛНР могут вступить в гражданство РФ до конца года.