Толстой и Саблин лидируют в одномандатных округах в Москве на выборах в Госдуму

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Кандидаты в депутаты от партии "Единая Россия" Петр Толстой и Дмитрий Саблин лидируют в своих одномандатных округах на выборах в Госдуму в Москве.

После обработки 85,04% протоколов Толстой, который в Госдуме седьмого созыва был вице-спикером, набирает 41,84% голосов в Люблинском избирательном округе №199. В Новомосковском избирательном округе №202 Саблин (был депутатом Госдумы седьмого созыва) получает 34,87% после обработки 75,08% протоколов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.