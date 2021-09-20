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Единый день голосования
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Встреча Путина с Памфиловой по итогам выборов запланирована на полдень

Оглашение предварительных результатов выборов будет перенесено на 14:00 мск

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой по итогам выборов в Госдуму запланирована на 12:00 мск. Об этом в информационном центре ЦИК в понедельник сообщил член ЦИК Павел Андреев.

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"В 12:00 у нас планировался брифинг по предварительным результатам выборов. Вы знаете, что на сегодня запланирована встреча председателя комиссии [Эллы Памфиловой] с президентом. И эта встреча сейчас как раз стоит на 12:00", - сказал Андреев.

По его словам, в связи с этим оглашение предварительных результатов выборов будет перенесено на 14:00 мск.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
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