Встреча Путина с Памфиловой по итогам выборов запланирована на полдень

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой по итогам выборов в Госдуму запланирована на 12:00 мск. Об этом в информационном центре ЦИК в понедельник сообщил член ЦИК Павел Андреев.

"В 12:00 у нас планировался брифинг по предварительным результатам выборов. Вы знаете, что на сегодня запланирована встреча председателя комиссии [Эллы Памфиловой] с президентом. И эта встреча сейчас как раз стоит на 12:00", - сказал Андреев.

По его словам, в связи с этим оглашение предварительных результатов выборов будет перенесено на 14:00 мск.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.