Единороссы лидируют на выборах в Госдуму по всем одномандатным округам Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от партии "Единая Россия" вице-спикер Госдумы седьмого созыва Алексей Гордеев, а также Сергей Чижов, Андрей Марков и Аркадий Пономарев, по предварительным данным, побеждают на выборах в Госдуму в четырех одномандатных округах в Воронежской области после обработки 99% протоколов, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции в понедельник председатель областной избирательной комиссии Илья Иванов.

"Предварительные итоги <...> по четырем одномандатным округам на территории Воронежской области: по [Воронежскому] округу № 87 первое место занимает Пономарев Аркадий Николаевич - его поддержали 48,94% избирателей, [Правобережный] округ №88 - максимальную поддержку оказали Чижову Сергею Викторовичу - 52%, в Аннинском одномандатном округе №89 наибольшей поддержкой пользуется Марков Андрей Павлович - 47,42%, в Павловском одномандатном избирательном округе №90 - Гордеев Алексей Васильевич, его поддержали 72,4% избирателей", - сказал Иванов.

Он добавил, что в настоящее время обработано 99% протоколов, явка в регионе составила 53,57%, всего проголосовали 973 022 человека. По федеральному округу лидером стала партия "Единая Россия" с 55,8% голосов, на втором месте КПРФ с 19,69%, у ЛДПР - 6,04% голосов, партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" получила 5,23%, "Новые люди" - 5,1%. По словам Иванова, по довыборам в Воронежскую областную думу по 12 одномандатному округу на данный момент лидером по выборам является Александр Трубецкой с 35,4% голосов избирателей.

Иванов пояснил, что в облизбирком за три дня голосования поступили 58 обращений, на горячей линии приняли более 500 звонков. "У нас регионе не зафиксировано ни одного нарушения, которое могло бы поставить под сомнение итоги данной компании", - сказал он.

Как рассказала председатель Общественной палаты Воронежской области Наталия Хван, выборы в регионе прошли легитимно и открыто, нарушений, повлиявших на ход выборов, не зафиксировано. "Есть факт в Советском районе [Воронежа], где часть бюллетеней была отменена, вопрос был связан с выездным голосованием <...> на участке №1 337 признаны недействительными 217 бюллетеней, так как некоторым избирателям было выдано два бюллетеня вместо одного", - сказала она.

17-19 сентября в Воронежской области проходили выборы депутатов Государственной думы и довыборы в Воронежскую облдуму по одному округу. В регионе насчитывается 1 834 928 избирателей, работали 1 753 избирательных участка, в том числе 16 в ковидных отделениях больниц.