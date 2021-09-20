Единороссы лидируют на выборах в Заксобрание Приморья после обработки 98,64% протоколов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Законодательного собрания Приморья после обработки 98,64% протоколов участковых избирательных комиссий с 38,07% голосов, следует из данных информационного центра ЦИК РФ.

"Единая Россия" набирает 223 870 голосов, или 38,07%; КПРФ - 181 617 голосов, или 30,89%; "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 54 250 голосов, или 9,23%; ЛДПР - 53 192 голоса, или 9,05%; Партия пенсионеров - 49 456 голосов, или 8,41%.

В Приморском крае 17-19 сентября проходило голосование на выборах депутатов Госдумы и регионального законодательного собрания. В крае работали 1 297 стационарных участков и более 250 временных, в том числе участок в аэропорту, 20 в больницах, три в СИЗО. Согласно данным региональной избирательной комиссии на 1 июля, в крае зарегистрировано 1 433 850 избирателей.

На выборы в Госдуму были зарегистрированы 30 кандидатов, в бюллетене по Госдуме значились 14 политических партий, в бюллетене по заксобранию - пять партий.

Общественная палата края подготовила почти 3,1 тыс. человек, которые следили за ходом голосования. Всего в крае проходила 31 избирательная кампания - помимо выборов депутатов Госдумы и краевого законодательного, собрания прошли 29 местных кампаний, в том числе дополнительные выборы районных депутатов и глав сельских поселений.

По данным Центризбиркома на 18:00 местного времени (11:00 мск), на выборах депутатов Госдумы в крае проголосовали 39% избирателей, на выборах депутатов законодательного собрания края - 38,38% избирателей.