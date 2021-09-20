В миссии наблюдателей заявили, что трехдневное голосование на выборах в Госдуму оправдано

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах в Госдуму в течение трех дней было оправдано и оказало позитивное влияние на явку избирателей. Об этом заявил в понедельник глава миссии наблюдателей от СНГ за выборами в Госдуму Ильхом Нематов на заседании в ЦИК.

"Трехдневное голосование оправдано географическом масштабом России и эпидемиологической ситуацией. Это, на наш взгляд, обеспечивает нормальную явку. Это оказало позитивное влияние на явку избирателей", - сказал он.

Новшества, которые использовались на выборах в Госдуму, позволили избежать различных фальсификаций, заявил Нематов.

"Вот эти мероприятия, новшества - трехдневное голосование, дистанционное электронное голосование, установление камер наблюдения - все это в конечном итоге способствовало избежанию различных фальсификаций", - сказал он.

Наблюдатели от СНГ на выборах в Госдуму не зафиксировали серьезных нарушений, влияющих на результат голосования, отметил Нематов.

"Члены нашей миссии присутствовали при подсчете голосов и меня проинформировали, что подсчет голосов проходил в рамках закона. Миссия наблюдателей не зафиксировала каких-либо серьезных системных нарушений, которые повлияли бы на результат, итоги голосования", - подчеркнул он.

Выборы в Государственную думу проведены в соответствии с принципами демократического волеизъявления, были открытыми и конкурентными, заявил глава миссии наблюдателей от СНГ.

"Миссия наблюдателей Содружества Независимых Государств приходит к выводу о том, что выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 8-го созыва проведены в соответствии с действующим в стране избирательным законодательством, соответствовали принципам проведения демократических выборов, были открытыми и конкурентными, обеспечили свободное волеизъявление граждан Российской Федерации", - сказал он.