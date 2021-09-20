"Единая Россия" набрала более 63% голосов по итогам голосования в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Более 63% избирателей в Крыму, по текущим данным, отдали свой голос за партию "Единая Россия" на выборах в Госдуму, сообщил журналистам в понедельник глава избиркома Крыма Михаил Малышев.

"По итогам голосования по федеральному округу на территории Республики Крым приняли участие <…> 49,75%. Наибольшее число голосов в Республике Крым было отдано за политическую партию "Единая Россия" - 63,33%", - сказал Малышев, говоря о данных по итогам обработки 100% протоколов. Он добавил, что КПРФ получила 9,15% голосов, ЛДПР - 7,75%, партия "Справедливая Россия - За правду" - 5,93%, партия "Новые люди" - 3,96%.

По одномандатным округам также лидируют представители "Единой России" - действующий депутат Госдумы Константин Бахарев, набравший более 63% голосов, и депутат регионального парламента Алексей Черняк с 49,37%. Кроме того, 58,17% голосов получил представитель "Единой России" Леонид Бабашов.

Малышев отметил, что в ходе трехдневного голосования на выборах в Госдуму в Крыму проголосовали 746 730 человек.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.