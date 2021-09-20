В СПЧ приветствовали жесткие действия ЦИК при выявлении нарушений на выборах

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) приветствует решительные действия Центризбиркома России при выявлении нарушений на выборах. Об этом в понедельник заявил глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе брифинга в Общественной палате (ОП) РФ.

"Были замечания членов нашей мониторинговой группы, не влияющие на результаты выборов. Были, конечно, нарушения и более серьезные. Мы приветствуем жесткие и энергичные действия ЦИК вплоть до немедленного отстранения руководителей избирательных комиссий, даже территориальных избирательных комиссий", - сказал он. "Мы считаем, что это правильная реакция на выявленные нарушения", - добавил Фадеев.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова потребовала уволить за допущенные нарушения глав территориальных избиркомов в Пятигорске и Санкт-Петербурге.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.