Владимир Путин внес в парламент Дагестана три кандидатуры на пост главы республики

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес в Народное собрание Дагестана три кандидатуры для избрания на пост главы республики. Одним из кандидатов стал врио главы региона Сергей Меликов, сообщили в пресс-службе парламента Дагестана.

"Для избрания на пост главы Дагестана внесены следующие кандидатуры: Самир Абдулхаликов - член Избирательной комиссии Дагестана с правом решающего голоса, Камил Давдиев - заместитель председателя народного собрания республики и Сергей Меликов - врио главы республики", - сообщил собеседник.

Президент РФ Владимир Путин принял 5 октября досрочную отставку 71-летнего Владимира Васильева, руководившего Дагестаном с октября 2017 года, и назначил его своим советником. Врио руководителя республики назначен член Совета Федерации от Ставропольского края 55-летний Сергей Меликов.

Согласно решению парламента Дагестана, голосование по избранию главы республики пройдет 14 октября.

Как поясняли ранее ТАСС в Центризбиркоме России, досрочные непрямые выборы главы Республики Дагестан в связи с отставкой с этого поста предыдущего руководителя республики Владимира Васильева должны пройти не позднее 45 дней после избрания правомочного состава народного собрания республики седьмого созыва, выборы депутатов которого прошли в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Выборы главы Дагестана являются непрямыми - нового руководителя региона будут выбирать депутаты народного собрания республики путем тайного голосования из предложенных президентом РФ кандидатур.

Сергей Меликов с 2019 года являлся сенатором от Ставропольского края, в 2014-2016 годах он занимал пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, в 2016-2019 гг. был первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.