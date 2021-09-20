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Единый день голосования

Кандидат от "Единой России" Карлов побеждает на выборах в Госдуму на Сахалине

В регионе обработали 98% протоколов избирательных комиссий

ТАСС, 20 сентября. Кандидат от партии "Единая Россия" Георгий Карлов побеждает на выборах депутатов Госдумы на Сахалине по одномандатному округу по итогам обработки 98% протоколов.

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"Предварительные итоги голосования показали, что лидирующие позиции сохраняет партия "Единая Россия". По одномандатному округу из шести кандидатов побеждает депутат Госдумы нынешнего созыва от Сахалинской области Георгий Карлов", - говорится в сообщении областного правительства в понедельник

На выборах в Госдуму на Сахалине проголосовали 37,6% избирателей.

Помимо выборов в Госдуму, в Сахалинской области прошли дополнительные выборы шести депутатов собраний Холмского, Анивского, Невельского, Ногликского, Охинского городских округов.

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РоссияЕдиный день голосованияСахалинская область
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