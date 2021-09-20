В СПЧ считают, что в России создана одна из самых продвинутых систем голосования

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что в России создана одна из самых продвинутых систем голосования. Такое мнение он высказал в ходе брифинга в Общественной палате РФ в понедельник.

"Мы не вполне отдаем себе отчет в том, что в России за последние годы создана, возможно, одна из самых продуманных и совершенных систем голосования: когда подготовлен корпус общественных наблюдателей, когда есть наблюдатели от партий, организовано тотальное видеонаблюдение, созданы мониторинговые центры, электронное голосование. Вместе эти факторы делают процедуру голосования, как мне кажется, одной из самых продвинутых. Мы отразим этот вывод в докладе президенту", - сказал он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.