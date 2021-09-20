В ЛДПР заявили о водопаде "черных технологий" на выборах в Госдуму

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов, кандидат в депутаты Госдумы в понедельник на пресс-конференции в ТАСС заявил, что на прошедших парламентских выборах противники либерал-демократов применяли "массу черных технологий".

"ЛДПР сегодня находится в тройке лидеров. Мы уверенно стоим на третьей позиции, это уже восьмой раз прохождения в Государственную думу", - отметил он, добавив, что были определенные сложности в этой кампании.

По его словам, в очередной раз активная работа против ЛДПР шла "через одномандатные округа - или мощная административная поддержка кандидатов, или безумное вливание денежных средств".

"Надо отметить массу черных технологий. Опять возврат к 90-м годам. Основным источником является интернет. Черные технологии можно сравнить с водопадом Виктория, они лились с самого начала избирательной кампании и даже после голосования все продолжались и продолжались", - констатировал Каргинов. По его словам, такая ситуация лишает избирателей желания голосовать. В ЛДПР также считают, что трехдневное голосование серьезно не сказалось на явке, она соразмерна явке на выборах в Госдуму в 2016 году.

Комментируя усиление позиций КПРФ, Каргинов заявил, что коммунисты используют ностальгию по СССР в своей кампании. "Никакой социализм в нашей стране уже никто никогда не построит. Или будет очередная гражданская война, очередные сто лет разрухи", - добавил он.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. После обработки 92,99% протоколов "Единая Россия" получает 49,54% голосов, КПРФ - 19,30%, ЛДПР - 7,49%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,40%, партия "Новые люди" - 5,41%.