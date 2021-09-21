Представители двух партий вошли в первый состав Совета федеральной территории Сириус

СИРИУС /Федеральная территория/, 21 сентября. /ТАСС/. Представители партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" вошли в первый состав Совета федеральной территории Сириус по итогам трехдневного голосования, проходившего параллельно с выборами в Госдуму. Об этом сообщили ТАСС в территориальной избирательной комиссии (ТИК) Сириуса.

"В многомандатном избирательном округе № 1 наибольшую поддержку получили: Литвинов Андрей Андреевич ("Единая Россия") - 26,84%, Федотов Евгений Михайлович ("Единая Россия") - 26,12%, Паньков Александр Ильич ("Единая Россия") - 24,61%; в округе № 2: Горбачев Алексей Николаевич (самовыдвиженец) - 32,98%, Карпов Олег Эдуардович ("Единая Россия") - 28,65%, Матюха Олег Владимирович (самовыдвиженец) - 23,84%; в округе № 3: Савин Дмитрий Николаевич ("Единая Россия") - 32,6%, Нечаева Ольга Сергеевна ("Единая Россия") - 27,25%, Самохвал Татьяна Сергеевна ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 24,41%", - сообщил представитель избирательной комиссии.

Совет федеральной территории Сириус будет состоять из 17 членов. При этом девять из них выбирают непосредственно жители. По три члена совета будут назначены президентом и правительством РФ, один - губернатором Краснодарского края. Кроме того, в состав совета войдет глава администрации федеральной территории, который будет утвержден позже.

Ранее председатель ТИК Сириуса Наталья Фатеева сообщала ТАСС, что на мандаты в Совете федеральной территории претендуют 16 кандидатов от партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, партии "Справедливая Россия", а также самовыдвиженцы.

О Сириусе

В декабре 2020 года президент Владимир Путин подписал закон о федеральной территории Сириус в Краснодарском крае, который устанавливает особенности организации публичной власти на территории с особым статусом и осуществления ее экономической и иной деятельности. Закон является первым опытом правового регулирования вопросов организации публичной власти на федеральной территории, создание которых предусмотрено новыми положениями конституции.

Система органов публичной власти территории будет состоять из Совета федеральной территории Сириус как представительного органа, администрации как исполнительно-распорядительного органа и иных органов публичной власти, если их образование предусмотрено уставом территории. Возглавлять совет будет председатель, а администрацию - ее глава.

Законом предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого планируется поэтапная организация функционирования федеральной территории Сириус - до 31 декабря 2025 года. Ранее президент РФ назначил временно исполняющим обязанности главы федеральной территории Андрея Столярова.