Эксперт: оппозиция улучшила результат на выборах в ГД, что говорит о честном голосовании

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Выборы в Госдуму были прозрачными, и это подтверждается тем фактом, что в ходе голосования определен явный лидер, при этом оппозиционные партии улучшили результат по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил журналистам в понедельник международный наблюдатель из Франции Жером Мари Жозеф Ламбер.

"Процесс полностью прозрачен. <...> Избиратели свободно приходят на избирательные участки, сохраняется принцип конфиденциальности. О том, что все проходит в соответствии с нормами, свидетельствует, что одна партия лидирует, но оппозиционные партии присутствуют - и даже оппозиция улучшила результат в сравнении с прошлыми выборами", - сказал Ламбер.

О отметил, что те представители стран Запада, которые больше других критикуют текущую кампанию в РФ, на сами выборы не приехали. Между тем, работавшие на Крымском полуострове наблюдатели и эксперты (ранее сообщалось, что они прибыли из Франции, Сербии и Венесуэлы) посетили Симферополь, Ялту и Севастополь и остались впечатлены увиденным на избирательных участках.

"Уровень дезинформации на Западе в отношении России остается на высоком уровне, что не может не вызывать беспокойств", - отметил также Ламбер.