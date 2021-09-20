Единороссы Смирнов и Кизеев прошли в Госдуму по одномандатным округам в Ивановской области

ИВАНОВО, 20 сентября. /ТАСС/. Сенатор от Ивановской области в Совфеде Виктор Смирнов и главврач санатория Решма, депутат Ивановской облдумы Михаил Кизеев победили на выборах в Госдуму по одномандатным округам в Ивановской области от партии "Единая Россия". Об этом журналистам в понедельник сообщила председатель избиркома региона Анжелика Соловьева.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили 17, 18 и 19 сентября. В Ивановской области два одномандатных округа - Ивановский (№ 91) и Кинешемский (№ 92).

"По 91-му округу у нас наибольшее число голосов набирает Виктор Смирнов - более 39%, по 92-му округу - Михаил Кизеев, у него 35% голосов избирателей", - сказала Соловьева.

Она отметила, что явка избирателей в регионе составила 37,93%, что практически соответствует уровню 2016 года. Наблюдение за выборами осуществляли 2 781 наблюдатель, что почти вдвое больше, чем на предыдущих парламентских выборах.

После обработки 100% протоколов партия "Единая Россия" набирает в регионе 36,50% голосов. КПРФ получает 27,94% голосов, ЛДПР - 9,43%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,65%, партия "Новые люди" - 5,23%.

В Ивановской области 17, 18 и 19 сентября проходили выборы депутатов Госдумы, а также дополнительные выборы депутатов в городские думы Кинешмы и Вичуги.