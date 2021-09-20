Депутатом Госдумы от Чеченской Республики избрали единоросса Адама Делимханова

ГРОЗНЫЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Депутат предыдущего созыва Адам Делимханов победил на выборах в Госдуму восьмого созыва по чеченскому одномандатному округу №36. За него проголосовали 93,59% избирателей, сообщил в понедельник журналистам председатель избиркома республики Умар Байханов.

"По предварительным итогам голосования на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва по федеральному избирательному округу большинство голосов избиратели отдали за партию "Единая Россия", то есть она получила более 96% голосов избирателей, менее 1% распределились между остальными партиями. На выборах по чеченскому одномандатному избирательному округу №36 победу одержал Делимханов Адам Султанович, получив более 93% голосов", - отметил Байханов.

С 17 по 19 сентября в Чеченской Республике проходили выборы главы региона, депутатов Государственной думы, республиканского парламента пятого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований. Общая явка избирателей в регионе по итогам трехдневного голосования составила 94,42%, всего проголосовали около 732 тыс. человек.

В выборах главы региона победил Рамзан Кадыров, набрав 99,7% голосов.