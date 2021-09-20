Власти Москвы не разрешили КПРФ проводить митинги из-за пандемии

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Планируемые митинги КПРФ в Москве не согласованы из-за ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"В правительство Москвы поступили уведомления о проведении 20, 21 и 25 сентября 2021 года публичных мероприятий в форме митинга с 19:00 до 21:00 на Пушкинской площади с количеством участников до 5 000 человек в каждом мероприятии. С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса <…> действует запрет на проведение публичных мероприятий", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что в связи с этим проведение указанных публичных мероприятий не согласовано.