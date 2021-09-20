Серьезных нарушений в ходе выборной кампании в Кировской области не выявили

КИРОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Серьезных нарушений в ходе выборного процесса в Кировской области не зафиксировано, при этом голоса, полученные в ходе двух выездных голосований, признаны недействительными, сообщил в понедельник журналистам председатель Избирательной комиссии Кировской области Алексей Круглов.

"Много было жалоб, различного рода разбирательств. Пришлось два выездных голосования признать недействительными, это около 200 голосов избирателей. Это участок, где был неправильно опломбирован ящик, и 302-й выездной участок, где выезжали в медицинское учреждение для пожилых людей, там находилось 400 человек, но изъявили желание голосовать [около] 200 человек. В целом серьезных нарушений в ходе избирательной кампании мы не зафиксировали", - сказал Круглов.

Он отметил, что явка избирателей по итогам трех дней голосования превысила 45%. Всего в регионе зарегистрировано более 1 млн избирателей.

С 17 по 19 сентября 2021 года в Кировской области проходили выборы депутатов Государственной думы, Законодательного собрания Кировской области, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона.