Венедиктов сообщил, что любая политическая партия сможет проверить итоги ДЭГ в Москве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Любая политическая партия при желании сможет проверить итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Москве с помощью ключа шифрования. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"В девять часов вечера, когда ключ расшифровался, <...> ключ был выложен в обзервере публично и полностью, то есть любой человек мог этот ключ взять и начать расшифровывать все транзакции. <...> Ключ лежит до сих пор и будет лежать. И любой человек, любая политическая партия могут заново сделать то, что сделали УИКи (участковые избирательные комиссии), что сделала комиссия, заново все расшифровать и сверить. Там все анонимно, анонимная зона, там будут только результаты", - сказал он.

В Москве 17-19 сентября прошли выборы в Госдуму, довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. В столице работали более 3,6 тыс. избирательных участков, а также были предусмотрены электронные бюллетени для выборов всех трех уровней.

Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, были исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдавали. Итоговая явка на онлайн-голосовании составила 96,5%, в нем приняли участие более 1,94 млн человек.