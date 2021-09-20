"Единая Россия" побеждает на выборах в Госсовет Чувашии после обработки 100% протоколов

ТАСС, 20 сентября. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госсовет Чувашии с результатом 34,96% после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Согласно информации онлайн-табло, "Единая Россия" набирает 34,96%. На втором месте КПРФ с результатом 21,35%.

Третью позицию занимает партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 15,13%. Далее следуют ЛДПР с результатом 7,06% и Партия пенсионеров - 6,94%. Партия "Новые люди" набрала 5,93%. Партии "Зеленые", "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Родина" получили менее 5% голосов.

В 2016 году по итогам выборов в Госсовет Чувашии вошли четыре партии: "Единая Россия" с результатом 50,56%, КПРФ - 14,46%, ЛДПР - 12,83%, "Справедливая Россия" - 12,59%. Единороссы пять лет назад получили 36 мандатов (14 - по спискам и 22 - по одномандатным округам), КПРФ и ЛДПР - по три, "Справедливая Россия" - два.