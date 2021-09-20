Кац и Рыжков лидируют на довыборах в Мосгордуму

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Врач Елена Кац и член Общественной палаты Москвы Владимир Рыжков лидируют на довыборах в Мосгордуму после обработки почти 100% протоколов. Об этом сообщил ТАСС в понедельник зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"По предварительным данным, на довыборах в Мосгордуму по округу №19 побеждает Кац, отрываясь от второго в списке на 9 тыс. голосов; по 37-му - Рыжков с отрывом в тысячу голосов. Обработано почти 100% протоколов", - сказал Реут.

Довыборы в Московскую городскую думу проводились в столице 17-19 сентября в 19-м и 37-м одномандатных избирательных округах из-за смерти депутата Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева. Всего в двух округах были зарегистрированы 22 кандидата - 13 и девять соответственно. Кац была выдвинута на довыборы партией "Единая Россия", Рыжков - партией "Яблоко". Голосование проводилось как в традиционном, так и электроном форматах.

17, 18 и 19 сентября в Москве, помимо выборов в Госдуму, прошли довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени были предусмотрены для выборов всех трех уровней. Итоговая явка на онлайн-довыборы депутатов Мосгордумы составила 96,3%, выдано 75 336 бюллетеней.