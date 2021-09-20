Лидер "Родины" недоволен результатами партии на выборах в Госдуму

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Лидер "Родины" Алексей Журавлев заявил, что в партии недовольны ее результатами на выборах в Госдуму, однако "поражение вдохновляет сильных".

"Мы, конечно, недовольны своим результатом, это понятно. Это достаточно странный результат для нас, потому что кампания была для нас довольно яркой", - заявил он на пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

По словам Журавлева, во время кампании он лично объехал больше 140 городов, по итогам поездок "в каждом городе ["Родина"] фактически была в топе "Яндекса".

При этом, отметил он, прошедшие выборы лишь дают "Родине" силы и "заставят больше работать". "По той простой причине, что победа вдохновляет всех, а вот поражение - только сильных. А мы партия сильных людей, нас это вдохновляет", - заключил он.

Партия "Родина" не преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму, набрав лишь 0,80% по итогам обработки 99,56% протоколов. При этом Журавлев по итогам обработки 100% протоколов победил на выборах в Госдуму, набрав 52,26% в Тамбовском одномандатном округе №177.