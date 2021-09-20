Эксперт: систему электронного голосования следует адаптировать странам Европы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сентября. /ТАСС/. Европейским странам следует адаптировать систему электронного голосования, которую использовал ряд регионов РФ. Такое мнение выразил в ходе пресс-конференции в понедельник иностранный эксперт Андре Мишель Клод Шанклю, наблюдавший за ходом выборов в Ростовской области.

"Я считаю это хорошим нововведением, и, по моему мнению, европейские страны должны адаптировать эту систему", - сказал он.

Иностранный эксперт Даниел Симич, также присутствовавший на выборах в Ростовской области, оценил ряд технологий в российском голосовании, отметив видеозапись всего, что происходит на избирательных участках.

Всего в Ростовской области заявления на электронное голосование подали 301 990 избирателей. Регион стал одним из нескольких в России, где подобный вид голосования был введен в качестве эксперимента.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.