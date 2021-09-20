"Единая Россия" набрала 33% голосов на выборах депутатов Заксобрания Пермского края

ТАСС, 20 сентября. Партия "Единая Россия" получила поддержку 33,05% избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Пермского края после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), следует из данных табло в информационном центре ЦИК.

За "Единую Россию", согласно данным табло, отдано свыше 252 тыс. голосов. На втором месте - КПРФ с результатом 22,74%, на третьем - "Справедливая Россия - за правду" (11,31%), на четвертом - ЛДПР (9,64%), на пятом - партия "Новые люди" - 8,4%. Остальные партии набрали менее 5%.

Как ранее сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Вагин в ходе заседания круглого стола штаба Общественного наблюдения за выборами Пермского края по обсуждению предварительных итогов выборов, трансляция которого велась в Instagram, такие результаты, предварительно, позволят "Единой России" получить 13 мандатов из 30, КПРФ - девять, партии "Справедливая Россия - за правду" - три, ЛДПР - три, партии "Новые люди" - два мандата.

По его словам, единороссы, предварительно, одержали победу по 27 одномандатным округам. Среди лидеров также один самовыдвиженец и один представитель КПРФ, результаты голосования на еще одном округе пока не сообщаются. В Законодательном собрании Пермского края предыдущего созыва, согласно данным сайта регионального парламента, работали депутаты от партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".

С 17 по 19 сентября 2021 года в регионе проходили выборы депутатов Государственной думы, Законодательного собрания Пермского края, городской думы Перми, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона.