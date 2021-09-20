Памфилова: в Госдуму по итогам выборов проходят пять партий

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пять политических партий проходят в Госдуму по итогам прошедших выборов, политическое разнообразие расширяется.

Об этом в понедельник на брифинге сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Это расширение политического разнообразия, - сказала она. - Можно предположить, что проходят не четыре, с какого-то девяностого года, парламентских партий, а пять парламентских партий".

Более того, продолжила Памфилова, на выборах в Госдуму побеждают пять самовыдвиженцев и три кандидата по одномандатным округам, выдвинутых непарламентскими партиями.

Согласно информационному табло ЦИК, в Госдуму проходят "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди". В ряде одномандатных округов победили представители "Родины", Партии роста и "Гражданской платформы", а также пятеро самовыдвиженцев.

Результат "Единой России"

"Единая Россия", по имеющимся данным, получает в Госдуме восьмого созыва конституционное большинство, хотя партия набрала меньше голосов, чем на думских выборах 2016 года, заявила председатель Центризбиркома. "Единая Россия", как видите, набрала большинство голосов, это обеспечивает конституционное большинство. Но тем не менее это меньший результат по сравнению с 2016 годом", - сказала Памфилова.

По итогам обработки 99,72% протоколов "Единая Россия" получает на выборах 49,84% голосов. Представители партии одерживают победу в 198 одномандатных округах. На выборах депутатов Госдумы в 2016 году "Единая Россия" получила 54,19% голосов избирателей (в общей сложности партия получила 343 мандата депутатов с учетом победы одномандатников в своих округах).