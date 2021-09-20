Кандидаты из "списка Собянина" победили на выборах в Госдуму во всех округах Москвы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Кандидаты, вошедшие в "список Собянина", одержали победу над на выборах в Госдуму во всех округах Москвы. Об этом сообщил в своем блоге в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

"Завершились выборы в Государственную думу. Важнейшие выборы, которые определят стратегию развития нашей страны на ближайшие пять лет. <…> Кандидаты из опубликованного мной списка победили во всех округах. Спасибо москвичам за поддержку", - написал Собянин.

Он отметил, что москвичи проявили очень высокую активность - около 50% избирателей пришли на избирательные участки или отдали свой голос в системе электронного голосования.

В Москве с 17 по 19 сентября прошли выборы в Госдуму и довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах, а также выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. В столице работали более 3,6 тыс. избирательных участков, а также были предусмотрены электронные бюллетени для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, были исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдавали. Итоговая явка на онлайн-голосовании составила 96,5%.