Памфилова: в 35 субъектах России есть случаи признания бюллетеней недействительными

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 25 тыс. избирательных бюллетеней в 35 субъектах РФ признаны недействительными. Об этом в понедельник сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, комментируя предварительные итоги голосования.

"В этих 35 регионах из 85 на 107 из почти 100 тыс. избирательных участков недействительными признаны 25 830 избирательных бюллетеней", - проинформировала она. По ее оценке, в масштабах страны это "мизерный, ничтожный результат".

Результаты голосования отменены на трех избирательных участках в Крыму, Калмыкии и Санкт-Петербурге, указала Памфилова.

"По информации, которая к этому времени к нам подошла, в трех субъектах РФ - это Крым, Калмыкия и город Санкт-Петербург - на сей момент отменены итоги голосования на трех избирательных участках в связи допущенными многочисленными нарушениями процедуры голосования", - сказала она.

У ЦИК имеются основания для отмены выборов на 6-7 участках в Петербурге, указала глава Центризбиркома.

"Я жду, когда у нас Санкт-Петербург оперативно проявит себя, наконец, в положительном плане и отменит [результаты выборов на ряде участков]. То, чем занимались несколько участков… Минимум на одном участке придется возбуждать уголовное дело правоохранительным органам. [Всего] 6-7 участков, которые, на наш взгляд предварительный, имеют основания для того, чтобы там выборы отменить", - сказала Памфилова.

Она просит избиркомы решительно отменять итоги выборов на тех участках, где зафиксированы нарушения.

Нарушений на выборах стало значительно меньше, ни одно из них не останется без реакции ЦИК, заявила Памфилова.

Наблюдатели на выборах

Председатель Центризбиркома сообщила, что всего в выборах депутатов Госдумы приняли участие более 491 тыс. наблюдателей.

"То есть 491 тыс. 188 человек наблюдали вживую. Это реальные данные. Это не те, кто заявлялся, а те, кто пришли на участки", - сказала Памфилова.