Явка на думских выборах составила 51,68% и превысила показатель прошлой кампании

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в Госдуму по всей России составила 51,68%, что превысило показатель избирательной кампании 2016 года. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в информационном центре ЦИК в понедельник

"Явка - 51,68%. Это лучше, чем в прошлую [избирательную] кампанию [депутатов Госдумы]", - сказала она.

Явка избирателей на выборах в Госдуму в 2016 году составила 47,88%.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.