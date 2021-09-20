Путин продлил на 2022 год действие контрсанкций

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2022 года действия отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2022 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года №560 <...>", - говорится в указе. Ранее контрсанкции, введенные в 2014 году, были продлены до конца 2021 года.

Правительству РФ поручено обеспечить осуществление мер по реализации нового указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.

О контрсанкциях

В марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине Евросоюз и некоторые другие страны, включая Австралию, Исландию, Канаду, Новую Зеландию, США, Швейцарию, Японию начали вводить санкции в отношении РФ. В частности, появились санкционные списки российских физических и юридических лиц. Ограничительные меры предусматривали запрет на въезд, заморозку счетов. Помимо этого, были введены так называемые секторальные санкции: активы подпавших под них компаний не замораживались, однако налагались ограничения на средне- и долгосрочное кредитование.

В ответ в августе 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". На следующий день на основании документа правительство России ввело запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда продовольственных товаров.

Впоследствии стороны неоднократно продлевали взаимные ограничения.