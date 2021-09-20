Свердловские единороссы представлены во всех уровнях власти наполовину новым составом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Свердловское отделение партии "Единая Россия" по итогам выборов 17-19 сентября более чем наполовину обновило персональный состав своих депутатов в Государственной думе, Законодательном собрании региона и в муниципальных думах. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС секретарь Свердловского регионального отделения партии Виктор Шептий.

По данным ЦИК, "Единая Россия" набирает 35,97% (442 400 голосов) после обработки 83,32% протоколов на выборах депутатов Заксобрания региона по единому округу. КПРФ получила 258 132 голоса (23,19%), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 175 229 голосов (14,25%), у ЛДПР 118 008 голосов (9,6%), у партии "Новые люди" - 109 955 (8,94%).

"Предварительно мы можем сказать уже сейчас, что наша фракция - фракция не просто большинства, а подавляющего большинства - будет сформирована в Законодательном собрании Свердловской области. При этом мы видим, что персональный состав обновляется гораздо больше, чем наполовину, наших коллег, судя по тем примерным заключениям, которые мы делаем по потенциальному распределению мандатов, так же [происходит] в местных думах ", - сказал Шептий.

Он отметил, что представители партии выиграли выборы в заксобрание в 23 из 25 одномандатных округов, которые наполовину формируют состав регионального парламента. Другая половина избирается по партийным спискам, количество списочных мандатов, которые рассчитывает получить партия, Шептий не уточнил. Кроме того, представители партии лидируют в регионе во всех семи одномандатных округах на выборах в Госдуму.

"У нас несколько ниже результат "Единой России" от цикла 2016 года (в 2016 году партия получила 40,25% - прим. ТАСС), но количество проголосовавших за партию "Единая Россия" у нас по сравнению с 2016 годом увеличилось, то есть в этом плане мы видим положительную динамику", - сказал Шептий, назвав полученные результаты "удовлетворительными".

В регионе 17-19 сентября выбирали депутатов Госдумы, областного Законодательного собрания и местных дум.