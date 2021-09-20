Булаев сообщил, что ЦИК на данный момент не видит проблем со вводом протоколов по ДЭГ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. ЦИК РФ не видит проблем с вводом в ГАС "Выборы" протоколов дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом заявил в понедельник зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

По его информации, на данный момент "подсчитаны результаты по 99,71% протоколов, которые введены в ГАС "Выборы". "Среди этих введенных все протоколы, связанные с дистанционным электронным голосованием, поступившие в ГАС "Выборы", корректным образом отражены в соответствующих территориальных комиссиях и окружных избирательных комиссиях", - уточнил Булаев.

"На сегодняшний день проблем с вводом протоколов по ДЭГ нет, они введены корректным образом, уже отражены в результатах голосования по партиям или по кандидатам", - подчеркнул зампред ЦИК.

На прошедших 17-19 сентября выборах система ДЭГ применялась в семи регионах РФ - Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, в общей сложности на него зарегистрировались порядка 2,6 млн человек. Однако результаты по ДЭГ в Москве не были оглашены в воскресенье.