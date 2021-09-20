В партии "Новые люди" сообщили, что рассчитывают на 13 мест в Госдуме

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Новые люди" по итогам выборов может рассчитывать на порядка 13 мест в Госдуме восьмого созыва. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщил лидер партии Алексей Нечаев.

"Предварительно считают, что будет 13 [мандатов] плюс одно место в Госдуме. Это хорошо", - сказал Нечаев.

Вместе с тем, по его словам, важно не количество мест, а качество работы.

Советник лидера партии "Новые люди" Алексея Нечаева, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева считает, что результат партии, которая по итогам парламентских выборов преодолела пятипроцентный барьер и проходит в Госдуму, не является удивительным, партия шла к этому.

"Мы чувствовали, как с каждым днем растет поддержка: и в социальных сетях, и в мессенджерах, и по почте. Вообще везде, где доступно людям высказать свое мнение, мы получали поддержку, она крепла с каждым днем. Поэтому результаты для нас не являются удивительными, мы к этому шли", - пояснила Авксентьева.

Она добавила, что в Думе представители партии будут, в первую очередь, участвовать в рассмотрении бюджета. Также они готовы продвигать лучшие идеи партий, которые не прошли в парламент.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в Госдуму впервые за долгое время прошли пять партий, в их числе " Новые люди". Согласно информационному табло ЦИК РФ, в Госдуму проходят "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди". В ряде одномандатных округов победили представители "Родины", Партии роста и "Гражданской платформы", а также пятеро самовыдвиженцев.