Власти Москвы назвали причину задержки результатов онлайн-голосования

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Подведение итогов дистанционного электронного голосования в Москве задержалось из-за высокой активности избирателей. Система онлайн-голосования впервые была использована на выборах трех уровней власти, сообщил в понедельник начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"При расшифровке у нас получилась достаточно существенная относительно наших ожиданий задержка по времени, связано это с большим количеством транзакций, которые мы обрабатывали. Мы в первый раз проходим на этой системе такие масштабные выборы по всем уровням - и федеральные, и субъектовые, и муниципальные, соответственно, большое количество транзакций, большое количество бюллетеней. Поэтому сама расшифровка и подготовка протоколов, которые были отправлены в ГАС "Выборы", у нас заняла гораздо больше времени, чем мы на это рассчитывали", - сказал Костырко в ходе телеконференции с ЦИК.

Кроме того он отметил, что голосование все три дня проходило штатно, небольшие проблемы быи вызваны значительным наплывом желающих проголосовать в первый день.

"Некоторое количество людей видели электронную очередь, время ожидания доходило до 15 минут в пиковые периоды. <...> Все голоса были доставлены в блокчейн в зашфрованном виде, до сих пор лежат в публично доступном обзервере, вместе с ключами шифрованя и расшифрования, целостность данных и их неизменность подтверждена и сохранена", - сказал Костырко.

17, 18 и 19 сентября в Москве, помимо выборов в Госдуму, прошли довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени были предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались для участия в электронном голосовании до 13 сентября, были исключены из списков избирателей на участках, бумажный бюллетень им выдать не могли.

Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Госдумы началось в 08:00 мск 17 сентября и завершилось в 20:00 мск 19 сентября. Итоговая онлайн-явка составила 96,5%, было выдано 1 943 590 бюллетеней.