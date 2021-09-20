Шипулин победил на выборах в Госдуму в одномандатном округе Свердловской области

ТАСС, 20 сентября. Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы седьмого созыва Антон Шипулин, представляющий партию "Единая Россия", победил с 40,63% голосов на выборах в Госдуму в Серовском одномандатном округе №174 Свердловской области по итогам обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

Согласно данным на табло, Шипулин набрал 40,63% голосов, кандидат от КПРФ Габбас Даутов - 20,28% и представитель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Алексей Коровкин - 12,24%.

Шипулину 34 года, он является чемпионом мира по биатлону 2017 года, также на его счету по три серебряные и бронзовые медали мировых первенств. Он завершил карьеру в 2018 году.

В регионе 17-19 сентября выбирали депутатов Госдумы, областного законодательного собрания и местных дум.