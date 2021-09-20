Единороссы с 37,88% победили на выборах в заксобрание Приморья

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" одержала победу на выборах депутатов Законодательного собрания Приморья, по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий она набрала большинство голосов - 37,88%, следует из данных информационного центра ЦИК РФ.

"Единая Россия" набрала 228 186 голосов, или 37,88%; КПРФ - 186 871 голос, или 31,02%; "Справедливая Россия - За правду" 55 950 голосов или 9,29%; ЛДПР - 54 389 голосов или 9,03%; Партия пенсионеров - 50 616 голосов или 8,40%.

В Приморском крае 17-19 сентября проходило голосование на выборах депутатов Госдумы и регионального Законодательного собрания. В крае работали 1 297 стационарных участков и более 250 временных, в том числе участок в аэропорту, 20 в больницах, три в СИЗО. Согласно данным региональной избирательной комиссии на 1 июля, в крае зарегистрировано 1 433 850 избирателей.

На выборы в Госдуму было зарегистрировано 30 кандидатов, в бюллетене по Госдуме значилось 14 политических партий, в бюллетене по заксобранию - пять партий.

Общественная палата края подготовила почти 3,1 тыс. человек, которые следили за ходом голосования. Всего в крае проходила 31 избирательная кампания - помимо выборов депутатов Госдумы и краевого Законодательного собрания, прошли 29 местных кампаний, в том числе дополнительные выборы районных депутатов и глав сельских поселений.

По данным Центризбиркома на 18:00 местного времени (11:00 мск), на выборах депутатов Госдумы в крае проголосовали 39% избирателей, на выборах депутатов Законодательного собрания края - 38,38% избирателей.