Нечаев предложил не попавшим в Думу партиям продвигать свои идеи с помощью "Новых людей"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил партиям, не преодолевшим по итогам парламентских выборов пятипроцентный барьер, направлять свои законопроекты в Госдуму через "Новых людей".

По словам политика, задача партии представлять не только тех, кто проголосовал непосредственно за "Новых людей", но "и тех, кто вынужденно голосовал за старые партии, тех, у кого партии, кого он поддержал, не прошли".

"В этом контексте мы делаем такое открытое предложение и лидерам тех партий, которые не прошли, и их активу, и тем экспертам, которые с ними взаимодействуют. Давайте ваши идеи, давайте ваши законопроекты: мы все это готовы продвигать в Государственной думе, не претендуя на авторство - авторство останется за вами", - заявил Нечаев.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге в понедельник сообщила, что в Госдуму впервые за долгое время проходят пять партий. Это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди".